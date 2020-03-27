10 إصابات في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرين في ثلاث حوادث طرق متفرقة بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم جميعا للمستشفيات العامة بالمحافظة لتلقي العلاج اللازم.بدأت الواقعة باصطدم "موتوسيكل" في سيارة ملاكي على طريق "أبو المطامير - كفر الدوار" أمام قرية كوم الفرج، وأسفر الحادث عن مصرع "محمد.إ.ح"، 25 سنة، مقيم بسيدي غازي كفر الدوار، و"إسلام.أ.ق"، 23 سنة، مقيم بسيدي غازي كفر الدوار، وإصابة عادل فرج مبروك إسماعيل 27 سنة.وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالكيلو 133 اتجاه القاهرة، وأسفر عن إصابة "ناجح. ش. ك" 33 سنة بكسر، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"فهمي. م. ف" 33 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ياسر.أ. ش" 36 سنة بكدمة بالصدر وجميعهم من البستان.كما تبلغ من من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص أمام قرية شبرا النونة اتجاه القاهرة وأسفر عن إصابة السيد عبد العزيز السيد العطار، 65 سنة، مقيم بنها، بكسر بالقدمين واشتباه نزيف داخلي وكدمات بالجسم، وياسر محمد سلامة النجار، 41 سنة، مقيم بنها اشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف داخلي، ونور ولي الدين محمد، 3 سنوات، مقيم بنها اشتباه كسر بالقدمين وكدمات متفرقة بالجسم، وعادل عبد الحميد القوني، 40 سنة، مقيم إيتاي البارود باشتباه كسر.وتم نقلهم جميعا للمستشفيات العامة بالمحافظة لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.