إخلاء سبيل 20 شخصًا خرقوا قرار الحظر بالقليوبية

أخلت نيابة قسم بنها بمحافظة القليوبية، سبيل 20 شخصًا خرقوا قرار حظر حركة المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد -19" بضمان محل إقامتهم.وأصدر مجلس الوزراء - في وقت سابق- بعض الإجراءات الإلزامية حفاظًا علي أرواح المواطنين وللحد من فيروس كورونا، منها حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة اعتبارًا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، وإيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص، اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.وتغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي أمام الجمهور كل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية بكل صورها مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت لتلك المحلات والمراكز مع عدم سريان هذا الغلق على المخابز ومحلات البقالة والسوبر ماركت الكائنة خارج المراكز التجارية.