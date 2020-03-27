4 لغات.. «شرم الشيخ الدولى» ينشر رسالة اليوم العالمى للمسرح

المسرح لن يموت



محمود جمال حدينى



بناء على تأسيس تقليد جديد باختيار مسرحي من جيل الشباب لإلقاء رسالة اليوم العالمي للمسرح والتي دشنها مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بداية من يوم 27 مارس 2020 ننشر لكم نص الرسالة مصحوبًا بترجمة لأربع لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، بالإضافة لفيديو يلقي فيه الكاتب المسرح الشاب محمود جمال الحديني الرسالة في اليوم العالمي للمسرح وقد اختار لها عنوان: "المسرح لن يموت" وهذا نص الرسالة:المسرح هو الحيز الذى يقدم المبدع من خلاله إبداعه للجمهور.. ومنذ اللحظة التى عاد فيها الإنسان الأول ليحكى لأسرته رحلة صيده العظيمة.. مجسدًا إياها ليبهر أبناءه وزوجته ولد المسرح وكانت نشأته..المسرح خلق حين اكتشف الإنسان لغة التعبير الإبداعية.. فجاء قبل حتى أن يصنع الإنسان لغاته الناطقة.ولهذا فليس غريبًا أن يواصل المسرح تألقه رغم انتشار السينما والراديو والتليفزيون والإنترنت... لأنه اللغة الحية بين المبدع والمتلقى، بل لأنه قادر على التجديد والتطوير والإبهار وقادر على صنع دهشته الخاصة وقادر على الاستمرار.إن فيروس لا يرى أقعد العالم وأعاد الناس إلى منازلهم ليعود الإنسان إلى حيزه الصغير وسط عائلته يحكى لهم فى مسرحه الخاص حكاياته ومغامراته ليحاول أن يبهرهم، فأصبح فى كل بيت مسرح.. وربما وعلى غفلة أيضا يأتى فيروس آخر أو تقام حرب عظمى وينتهى ذلك العالم المتطور ويقضى على كل آلياته وكل تطوره.. لكن طالما ظل المبدع قادرًا على خلق مساحة له وحيز يقدم فيه فنه وإبداعه أمام مجموعة من البشر فسيظل المسرح باقيًا قادرًا، لن يموت ولن يفنى.يذكر أن مجلس إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي قرر أن يستمر هذا التقليد كل عام وفي السنوات القادمة ستختار إدارة المهرجان شابًا من دول العالم المختلفة يكون فاعلًا ومؤثرًا في بلده علي الصعيد المسرحي المحلي والدولي، وستقوم إدارة المهرجان بترجمة الرسالة لأكثر من لغة علي أن يتم بث الرسالة بالصوت والصورة تزامنًا مع اليوم العالمي للمسرح كل عام مثلما حدث اليوم.مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أجل دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام بسبب ما يمر به العالم من أزمة لانتشار فيروس كورونا المستجد، والمهرجان كما هو معروف تترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويديره تنفيذيًا الفنان طارق صبري، أما المشرف العام علي ورش المهرجان فهو الفنان محسن منصور ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة سعادة المهندس محمد سيف الأفخم.