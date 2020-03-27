رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تنفي ارتفاع معدل الخطأ للاختبار الصيني لـ كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:06 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة

نفت شركة "شينزن للتكنولوجيا الحيوية الصينية" اليوم الجمعة صحة ما ردده أطباء إسبان بأن مجموعات الاختبار الصينية لفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) لا تعمل بشكل ملائم ومعدل الخطأ بها مرتفع.

جاء ذلك في بيان للشركة اليوم تعليقا على ما نشرته صحيفة "إل بايس" الإسبانية أمس من أن عدة مختبرات في إسبانيا أكدت تسجيل معدلات خطأ مرتفعة في مجموعات الاختبار السريعة لفيروس كورونا الجديد التي قدمتها الصين، حيث إن المجموعات "لا تتمتع سوى بحساسية تبلغ 30% فيما من المفترض أن تتجاوز 80%".

وأوضحت الشركة المصنعة لمجموعات الاختبار أنها لاحظت أن بعض الأطباء في إسبانيا استخدموا مجموعات الاختبار بطريقة خاطئة، خاصة أثناء عملية أخذ العينات.
وأضافت أنها قامت لهذا السبب بإعداد مقاطع فيديو لتوضيح كيفية استخدام المنتجات بشكل صحيح، مشيرة إلى أنها أوضحت لعملائها أهمية اتباع التعليمات وطريقة التشغيل المقدمة بدقة.مشيرة إلى أن معمل علم الأحياء الدقيقة الإسباني يجري حاليا عملية إعادة تقييم لمجموعات الاختبار، وسيتم نشر النتائج في غضون يومين.

موضوعات متعلقة

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

"قرارات التربية والتعليم" إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية واستبدالها بمشروع بحثي

ننشر الوحدات الملغية بمواد الثانوية العامة

رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

منوعات

بـ15 ألف يورو.. سرقة 1500 كمامة من مستشفى في هامبورج

بركان ميرابي الإندونيسي يثور ويطلق سحابة كثيفة من الرماد

زلزال بقوة 2.3 درجة يضرب الكويت

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

480 ألف مشاهدة لحفل عمر خيرت على قناة «الثقافة»

بسبب «كورونا».. رواية «الطاعون» تتصدر المبيعات عالميًا

بسبب «كورونا».. عمر خيرت يتصدر تريند «تويتر»

تفاصيل اجتماع لجنة ثقافة الطفل على «واتس آب»