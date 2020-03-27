بكين تنفي ارتفاع معدل الخطأ للاختبار الصيني لـ كورونا

نفت شركة "شينزن للتكنولوجيا الحيوية الصينية" اليوم الجمعة صحة ما ردده أطباء إسبان بأن مجموعات الاختبار الصينية لفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) لا تعمل بشكل ملائم ومعدل الخطأ بها مرتفع.جاء ذلك في بيان للشركة اليوم تعليقا على ما نشرته صحيفة "إل بايس" الإسبانية أمس من أن عدة مختبرات في إسبانيا أكدت تسجيل معدلات خطأ مرتفعة في مجموعات الاختبار السريعة لفيروس كورونا الجديد التي قدمتها الصين، حيث إن المجموعات "لا تتمتع سوى بحساسية تبلغ 30% فيما من المفترض أن تتجاوز 80%".وأوضحت الشركة المصنعة لمجموعات الاختبار أنها لاحظت أن بعض الأطباء في إسبانيا استخدموا مجموعات الاختبار بطريقة خاطئة، خاصة أثناء عملية أخذ العينات.وأضافت أنها قامت لهذا السبب بإعداد مقاطع فيديو لتوضيح كيفية استخدام المنتجات بشكل صحيح، مشيرة إلى أنها أوضحت لعملائها أهمية اتباع التعليمات وطريقة التشغيل المقدمة بدقة.مشيرة إلى أن معمل علم الأحياء الدقيقة الإسباني يجري حاليا عملية إعادة تقييم لمجموعات الاختبار، وسيتم نشر النتائج في غضون يومين.