رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواطنو الأقصر يلتزمون بقرار الصلاة بالمنازل

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:06 م
الأقصر
الأقصر
هدى الأمير
طباعة
التزم مواطنو الأقصر، اليوم الجمعة، بقرار وزارة الأوقاف بعدم أداء صلاة الجمعة بالمساجد، وذلك في إطار ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال منع تجمعات المواطنين، تجنبًا لحدوث العدوى.

وكانت مديرية الأوقاف في الأقصر قد أعلنت مسبقًا عن حزمة من الإجراءات الوقائية، تمثلت في تعقيم المساجد والزوايا، وإغلاق المساجد بمختلف مراكز المحافظة، كما سنت مجموعة من العقوبات للمخالفين.

ترأس الشيخ محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة لجنة من قيادات المديرية برئاسة فضيلته وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ عبدالستار ابراهيم ابو الحجاج رئيس قسم شؤون القران الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الاقصر، والشيخ ناصر سيد احمد شرقاوي رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، وبالإضافة الى تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديري الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، وذلك المرور على المساجد كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشان غلق المساجد، الجماعات وذلك حفاظا على المجتمع والوطن والمواطنين ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة واتخاذ الازم قانونا.

موضوعات متعلقة

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

الطب البيطرى يؤكد أقوال الصينين «آكلى الثعابين» بأنها أعضاء ذكرية

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

رياح وتقلبات بالقاهرة.. هل بدأت عاصفة «قرش الصحراء»؟

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

«التموين» تكشف حقيقة إغلاق المخابز والبقالة يومى الجمعة والسبت

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

منوعات

بـ15 ألف يورو.. سرقة 1500 كمامة من مستشفى في هامبورج

بركان ميرابي الإندونيسي يثور ويطلق سحابة كثيفة من الرماد

زلزال بقوة 2.3 درجة يضرب الكويت

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
مؤمن المحمدي
بليز نهمد
المزيد

الثقافة

480 ألف مشاهدة لحفل عمر خيرت على قناة «الثقافة»

بسبب «كورونا».. رواية «الطاعون» تتصدر المبيعات عالميًا

بسبب «كورونا».. عمر خيرت يتصدر تريند «تويتر»

تفاصيل اجتماع لجنة ثقافة الطفل على «واتس آب»