مواطنو الأقصر يلتزمون بقرار الصلاة بالمنازل

التزم مواطنو الأقصر، اليوم الجمعة، بقرار وزارة الأوقاف بعدم أداء صلاة الجمعة بالمساجد، وذلك في إطار ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، من خلال منع تجمعات المواطنين، تجنبًا لحدوث العدوى.وكانت مديرية الأوقاف في الأقصر قد أعلنت مسبقًا عن حزمة من الإجراءات الوقائية، تمثلت في تعقيم المساجد والزوايا، وإغلاق المساجد بمختلف مراكز المحافظة، كما سنت مجموعة من العقوبات للمخالفين.ترأس الشيخ محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة لجنة من قيادات المديرية برئاسة فضيلته وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ عبدالستار ابراهيم ابو الحجاج رئيس قسم شؤون القران الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الاقصر، والشيخ ناصر سيد احمد شرقاوي رئيس قسم الإرشاد الديني بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، وبالإضافة الى تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديري الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، وذلك المرور على المساجد كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشان غلق المساجد، الجماعات وذلك حفاظا على المجتمع والوطن والمواطنين ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة واتخاذ الازم قانونا.