ضبط 11 شخصًا بـ10 كيلو بانجو وأسلحة في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الجمعة، من ضبط كميات من نبات البانجو المخدر، والأسلحة النارية، بحوزة 11 شخصًا.وكان اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا يفيد بالقبض على 11 متهما، وبحوزتهم عدد 6 أسلحة نارية، بالإضافة إلى كمية من نبات البانجو المخدر تزن 10.500 كيلو، وحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتتولى النيابة تحقيقاتها.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.