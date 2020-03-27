«2 كيلو هروين و50 طربة حشيش».. حبس ديلر الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 2 كيلو هيروين و50 طربه حشيش بقصد الاتجار به علي عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير امن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.وبتفتيشه عثر بحوزته علي 8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، و50 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 12،500 كيلو جرام، ومبالغ مالية قدرها "372600 جنيه 740 دولار أمريكى" – 3 هواتف محمولة، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 950،000، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.