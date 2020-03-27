ضبط 3247 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 3247 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 1094 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و100 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، و4 دراجات نارية مخالفة، و22 مخالفة "موقف عشوائى، و53 مخالفة شروط الترخيص، و2 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.