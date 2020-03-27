رئيس وزراء العراق يدعو لتكثيف إجراءات حظر التجول بسبب كورونا

دعا عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي المستقيل، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، إلى إرسال قوات عسكرية إلى حي الصدر الشيعي وعدد من المحافظات، لتكثيف تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-)، بعد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 380 حالة.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أنه:"بناءً على توجيه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، أوامر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظات ومدينة الصدر شرقي بغداد لتكثيف إجراءات حظر التجوال الوقائي لمكافحة وباء كورونا المستجد"، ودعت قيادة العمليات جميع العراقيين: "إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال والعمل بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة".وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أهالي حي الصدر والمناطق الأخرى إلى الالتزام بضوابط حظر التجوال.وأعلنت رئاسة أركان الجيش العراقي إغلاق المناطق التي تظهر فيها إصابات فيروس كورونا، فيما أرسلت قوات عسكرية إضافية لضبط إجراءات حظر التجوال الوقائي في محافظة النجف، وأعلنت الحكومة العراقية في جلسة استثنائية أمس الخميس تمديد إجراءات حظر التجوال الوقائي لأسبوع ثالث على التوالي في أرجاء البلاد يستمر لغاية الحادي عشر من أبريل المقبل.وكانت وزارة الصحة والبيئة في العراق أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 382 حالة مؤكدة، و36 حالة وفاة وشفاء 105حالات، بعد تفشي الوباء في جميع المحافظات العراقية، بما فيها مدن إقليم كردستان الثلاثة.