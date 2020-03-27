تونس تشدد القيود على التنقل مع تسجيل أكثر من 200 إصابة كورونا

بدأت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات مشددة على حركة التنقل لفرض مزيد من الالتزام بالحجر الصحي العام، مع تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى أكثر من 200 حالة، ووفاة ستة من المصابين.واحتجزت الشرطة العربات الخاصة بالتنقل، باستثناء من هم مستثنون من قيود الحجر الصحي العام، من العاملين في القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن والتموين الغذائي والصحافة.وحذرت وزارة الداخلية التونسية من ضبط السيارات المخالفة وتعرضها لعقوبات في حال الجولان من دون إذن أو رخصة مبررة.ويخضع جميع الولايات التونسية، منذ أكثر من أسبوع، إلى حظر تجوال ليلي بين السادسة مساءً والسادسة صباحًا.واليوم أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 227 إصابة منذ تسجيل أولى الحالات في الثاني من الشهر الجاري الى جانب ست حالات وفاة.وتم تسجيل أكثر من نصف الإصابات في العاصمة تونس والمدن المحيطة بها.