«التعليم» تحدد مصير الشهادة الإعدادية لأبنائنا فى الخارج

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استفسارات أبناء الخارج الشهادة الإعدادية في عدم إمكانية عقد امتحانات، نظرًا لظروف البلاد المقيمين بها، وتعليق الدراسة كإجراء احترازي لانتشار فيروس كورونا المستجد.وأكدت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنه تقرر تطبيق نظام المشروعات البحثية وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لأبنائنا الطلاب بالخارج، عن إتاحة الدخول إلى المكتبة الرقمية (https:study.ekb.eg) من الخارج، وذلك في سبع دول هى: "الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، لبنان، إيطاليا"، خلال الأسبوع المقبل.