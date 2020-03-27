موسكو: أنظمة اختبار جديدة للكشف المبكر عن كورونا

أعلن سيرجي سوبيانين عمدة مدينة موسكو الروسية أن أجهزة جديدة لتبسيط وتسريع تشخيص الإصابة بفيروس كورونا ستدخل الخدمة قريبا.وقال سوبيانين - في تصريح اليوم الجمعة- "إنه يجري حاليا تسجيل أنظمة اختبار جديدة عن الفيروس، تلك الأنظمة التي ستساعد في الكشف المبكر وتشخيص حالات الإصابة بكورونا بشكل أسرع".من جانبها، أكدت هيئة حماية المستهلك في روسيا، اليوم الجمعة، على أنه سيتم تسجيل اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أعلن في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 16 إقليما من أقاليم البلاد، من بينها 157 إصابة في العاصمة موسكو؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1036 حالة.