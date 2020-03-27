الجزائر تسجيل 65 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 65 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وكشفت الجزائر، في نبأ عاجل نقلا عن فضائية "الحدث"، أنها تستعين بالخبرة الصينية في مواجهة كورونا المستجد.أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، بجهود أسرة القطاع الطبي والصحي في البلاد في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم حاليا.وأعرب تبون في رسالة بعثها اليوم إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلونها في مواجهة وباء "كورونا".وقال تبون - بحسب بيان للرئاسة الجزائرية - "إن بلادنا تواجه محنة وباء جديد على البشرية بهويته المجهولة وسرعة انتشاره، حتى إنه حير منظمة الصحة العالمية وأربك القدرات العلمية والتكنولوجية لأكثر الدول تقدما في العالم التي تقف عاجزة عن الحد من تفشي وباء لم يعد أي جزء من الكرة الأرضية في مأمن من شره".