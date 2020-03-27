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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

95.34 مليون مستخدم للمحمول فى مصر (إنفوجراف)

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:50 ص
مستخدم للمحمول
مستخدم للمحمول
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن عدد مشتركي التليفون المحمول سجل 95.34 مليون مشترك خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 93.78 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018 بزيادة سنوية قدرها 1.56 مليون مشترك، وشهرية بلغت 160 ألف مشترك، حيث سجل خلال نوفمبر نحو 95.18 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 1.66 % وشهري 0.17 %.

واضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" علي نسخة منه، أن معدل انتشار التليفون المحمول في مصر بلغ 95.38 % خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 95.37 % خلال نوفمبر السابق عليه، في حين سجل 101.62 % خلال ديسمبر عام 2018 بتراجع شهر 0.01 % وسنوي 6.24 %.

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول سجل 39 مليون مستخدم خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 35.06 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2018، بزيادة قدرها 3.94 مليون مستخدم، بمعدل نمو سنوي 11.23، في حين شهد انخفاضًا شهريًا بلغ 9.46 % عن نوفمبر السابق عليه، حيث سجل نحو 43.07 مليون مستخدم.

وقال التقرير إن عدد مستخدمي USB مودم سجل نحو 3.6 مليون مستخدم خلال ديسمبر الماضي، مقابل نحو 3.21 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2018 بمعدل نمو سنوي 12.06 بنحو 390 ألف مستخدم وشهري نحو 0.03 %، حيث سجل نحو 3.59 مليون مستخدم خلال نوفمبر 2019.

وأشار التقرير إلى أن السعة الدولية للإنترنت سجلت 2.565 تريليون نبضة في الثانية خلال ديسمبر الماضي مقابل نحو 2.397 تريليون نابضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2018 بنمو سنوي قدره 7.04 % بنحو 168 مليار نبضة في الثانية، في حين أنه شهد تراجعًا شهريًا بلغ 3.75 %، حيث سجل شهر نوفمبر الماضي نحو 2.665 تريليون نبضة في الثانية.

وقال التقرير إن عدد مستخدمي الإنترنت خلال العام المالي 2018 -2019 سجل نحو 40.9 مليون مستخدم، فى حين بلغت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت نحو 48 % من عدد السكان.
95.34 مليون مستخدم للمحمول فى مصر (إنفوجراف)
95.34 مليون مستخدم للمحمول فى مصر (إنفوجراف)
95.34 مليون مستخدم للمحمول فى مصر (إنفوجراف)
95.34 مليون مستخدم للمحمول فى مصر (إنفوجراف)

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