خدمات مرورية بمحيط تحويلة طريق الكريمات

قررت الإدارة العامة للمرور، تعيين خدمات مررية لمتابعة حركة السيارات، بمحيط تحويلة مرورية بالكيلو 176 بطريق الكريمات الصحراوى تسمح بمرور السيارات في الاتجاهين، لمنع الزحام لحين إتمام أعمال إصلاحات التى تجرى أعلى الطريق لحين فتحه الطريق بشكل كلى أمام حركة السيارات.وكان طريق الكريمات قد أغلق منذ فترة بسبب موجة الطقس السيئ التى أثرت على الطريق، ووقعت سيول أعلاه وتم الغلق حرصًا على سلامة قائدى السيارات.