روسيا: السعر العادل لبرميل النفط يتعين أن يتراوح بين 45 و55 دولارا

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، إن السعر العادل لأسواق النفط، الذي يسمح بزيادة الطلب ويحول دون زيادة في النمو للمشاريع المكلفة، يتعين أن يتراوح بين 45 و55 دولارا للبرميل.وأضاف سوروكين - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "في حال لم نأخذ في اعتبارنا انتشار فيروس كورونا، نعتقد أن سعر النفط سينخفض إلى مستويات الانتاج، التي لاحظناها في الربع الأول من هذا العام"، مشيرا إلى أن بلاده لم تهدف يوما للتأثير على سوق النفط من خلال تصريحات صاخبة.وتابع قائلا: "استرشدنا بضبط النفس في جميع مقترحاتنا المتعلقة بتمديد اتفاق (أوبك +) بعد الربع الأول من العام الجاري"، موضحا أن (أوبك +) تواصل التعاون في إطار الميثاق الموضوع لها، مشيرا إلى أن الاتصالات بين الوزراء والدول الأعضاء في "أوبك +" مستمرة.