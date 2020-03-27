تموين الفيوم: المخابز تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد زحام

أكد المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المخابز تعمل بكامل طاقتها اليوم الجمعة ولا يوجد نسبة الزحام الكبيرة كباقي أيام الأسبوع.كما أشار حرز الله أن تم التنسيق مع أجهزة الأمن بالمحافظة لعمل تصاريح لاستثناء خروج عمال المخابز باكر في وقت الحظر الساعة الرابعة فجرًا حتى يتم خبز الخبز فى وقت المعتاد وتم الموافقة.كما أوضح أن الحملات التموينية مستمرة على المخابز بدايةً من عجن الخبر واستمرارًا حتى وصل الخبر للمواطن للتأكد من مواصفات وجودة الخبز.وناشد مدير المديرية المواطنين بعدم التكدس والتزاحم على المخابز حرصا على سلامة صحتهم خلال تلك الفترة.