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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث: إصابات كورونا من داخل الصين منعدمة نهائيًا (فيديو)

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:45 ص
الدكتور جاد رعد
الدكتور جاد رعد
ياسمين عباس
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قال الدكتور جاد رعد، الباحث فى الشؤون الصينية، إن حالات إصابة فيروس كورونا التى تسجل على مدار اليومين الماضيين تم اقتصارها فقط على الوافدين إلى الصين، مشيرًا إلى أن معدل تسجيل إصابات الفيروس من داخل الصين أصبح "صفر على الشمال" ومنعدم نهائيًا.

وأوضح جاد رعد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن مدينة ووهان الصينية التى كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا أصبت خالية تماما من الفيروس، مشيرا إلى أنه لم يسجل فيها أى حالات منذ 6 أيام مضت.

وأشار الباحث في الشؤون الصينية إلى أن حركة الوافدين إلى الصين كانت مفتوحة خلال هذه الأيام، ولكن الأعداد تزايدت وابتداء من صباح اليوم الجمعة توقفت الصين عن استقبال أى وافدين لأراضيها، مضيفًا أن الحكومة الصينية تسمح فى الوقت الحالى باستقبال الرعايا والدبلوماسيين الأجانب فقط.

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