20 مخالفة تموينية للمخابز بالمنيا

أعلنت إدارة تموين بندر المنيا اليوم الجمعه أثناء المرور على مخابز بندر المنيا تم المرور على عدد ٧٧ مخبز للاطمئنان على سير العملية الانتاجية للخبز وتم تحرير عدد ٢٠ مخالفة تموينية مابين توقف عن الانتاج بدون عذر قهرى ونقص وزن وعدم اعلان وعدم نظافة ادوات العجين.تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تقريرًا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 27 مارس من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية عن انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف او زحام.