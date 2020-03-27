أول حالة إصابة بكورونا في داغستان لأحد أعضاء البرلمان

أعلنت إدارة حماية المستهلك الروسية في جمهورية داغستان بشمال القوقاز عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في الجمهورية.وذكرت في بيان لها اليوم الجمعة:" لقد تم تأكيد حالة إصابة واحدة في الجمهورية"، مشيرة إلى أن المصاب هو عضو البرلمان الداغستاني تيمور جوسايف. وأضاف البيان: "كل المشتبه في إصابتهم وصلوا من خارج البلاد، وأن عضو البرلمان المصاب يبدو أنه تعامل مع العائدين من الأقاليم الأخرى".