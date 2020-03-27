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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة «حياة كريمة» ترصد الخدمات المقدمة بقرى وادى الصعايدة بإدفو

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:40 ص
وادي الصعايدة بإدفو
وادي الصعايدة بإدفو
أسوان- إسراء توفيق
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وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لجنة حياة كريمة لاستكمال جولاتها الميدانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لرصد الجهود المختلفة التى تقوم بها كل الجهات المعنية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين بالجودة المطلوبة، مقدمًا شكره إلى كل الجهات المانحة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والخيرية، والتى تسعى دائمًا لمساندة الجهود الحكومية بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المناطق والقرى والنجوع، مما يعكس بدوره روح التلاحم والتماسك التى تعيشها مصرنا الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى أطلق مبادرة (حياة كريمة) لمساعدة الأسر البسيطة والأكثر احتياجًا.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، أن اللواء أشرف عطية تابع أعمال اللجنة خلال زيارتها الميدانية بقرى الإيمان والأشراف والشهامة التابعة لوادى الصعايدة بمركز إدفو، حيث تفقدت لجنة حياة كريمة الأعمال الجارية لإعادة تأهيل 30 منزلًا بقرية الشهامة، بواسطة جمعية صناع الخير، حيث وصلت نسبة التنفيذ بهذه الأعمال إلى 60 %، ومن المتوقع الانتهاء من كل الأعمال خلال الأسبوعين القادمين، كما قامت الهيئة العربية للتصنيع بزراعة 150 عمود كهرباء بالشهامة، و150 عمود أخرى بقريتى الإيمان والأشراف.

وأشار، إلى أن اللجنة تابعت أيضًا الأعمال الجارية بقرية الأشراف لإعادة تأهيل 50 منزلًا بواسطة الجمعية الشرعية، وهو الذى توازى مع قيام الجمعية، كذلك بإعادة تأهيل بعض المنشآت بالقرية، ومنها الوحدة الصحية والمدرسة الابتدائية، بجانب إنشاء محطات لتنقية المياه بنفس القرية، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم ومكتب للمساعدات الاجتماعية، فضلًا عن توزيعها 5 عجول على 20 أسرة كمرحلة أولى.

وأضاف نائب المحافظ، بأنه تم التنبية على سرعة تكوين مجلس تنفيذى مصغر على مستوى مركز إدفو يضم مجموعة التنفيذيين المعنيين بالأعمال بتلك القرى، وإرسال محضر الاجتماع للمحافظة لاعتماده خلال الفترة القادمة.

والجدير بالذكر أن مؤسسات المجتمع المدنى تقوم بتنفيذ المبادرة داخل 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة من خلال الأعمال والجهود فى مجال البنية الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين فى هذه القرى بتكلفة تصل لنحو 1.3 مليار جنيه.

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