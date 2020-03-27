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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 68% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضى

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:39 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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أظهرت أحدث بيانات للبورصة، استحواذ المستثمرين المصريين على 68 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال تعاملات الاسبوع الماضي، فيما استحوذ الأجانب على 26.2 % والعرب على 5.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

قالت البورصة، إن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 1.085.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 134.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات، مشيرة إلى وصول إجمالي قيمة تداول خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 61.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.447 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 25.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.406 مليون ورقة منفذة على 114 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

من ناحية أخرى، أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 9.912.98 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 7.68 %، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI %14.15 صعودًا مغلقًا الفترة عند 959.42 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعًا بنحو 8.46% مغلقًا الفترة عند 1.379.63 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، فسجل ارتفاعًا بنحو 10.66 % مغلقًا عند 11.280.27 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجى إكس 100 ارتفاعًا بنحو 11.4 % مغلقًا الفترة عند 1.036.16 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة أرباحًا قدرها 35 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 539.9 مليار جنيه، مقابل 504.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضى، بارتفاع 7%.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 64.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 26.0 % وسجل العرب 9.4 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.307.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.110.0 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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