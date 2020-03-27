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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

480 ألف مشاهدة لحفل عمر خيرت على قناة «الثقافة»

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:39 ص
عمر خيرت
عمر خيرت
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جذب حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي تم بثه أمس الخميس من قبل وزارة الثقافة على قناتها بموقع "يوتيوب"، 480 ألف مشاهد، مما يؤكد إقبال الجمهور المصري على الفن الراقي، خاصة حفلات دار الأوبرا المصرية.

وذكرت وزارة الثقافة أن الحفل جاء ضمن مبادرة (خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك) التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بهدف بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة الوزارة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم قد اتفقت مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، على بث عروض مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" يوميًا عبر قنوات التليفزيون المصري، وخصص رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، موعدا ثابتا على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري في التاسعة مساء.

وقالت «عبدالدايم» إن الاتفاق يعد نموذجا لتكاتف مؤسسات الدولة، ويأتي في إطار حث أبناء الوطن على الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الدولة المصرية بهدف الحفاظ على السلامة العامة.

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