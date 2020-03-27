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محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:38 ص
قسم شرطة الدخيلة
قسم شرطة الدخيلة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قال مصدر طبي بمديرية الصحة بالاسكندرية، أن فريق من مكافحة العدوي، شن حملة لتطهير قسم شرطة الدخيلة، بالكامل وجميع المرافق والوحدات الادارية وغرف الحجز والسلاح والمنطقة المجاورة باستخدام بالكلور والضباب والحبوب.

واكد انه تم تطهير محيط مستشفى الحجر الصحي بالعجمي العام، والشوارع والمباني المحيطه بها، بالتعاون مع حي العجمي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة لمكافحه والتصدي فيروس كورونا، واستمرارا لحملة تكثيف اعمال التطهير حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم تطهير منطقة منشية العلماء تلبية لطلب قاطنى المنطقة، وتطهير منطقة العوامى بالكامل.

بالإضافة الي تطهير شارع اسكندرية مطروح، ووحدة صحة البيطاش لطب الاسرة بالشا رع الجديد بالبيطاش.

وقامت سيارات الحي، بتطهير مبنى جراج الحي وأمام مستشفى العجمي العام والشوارع الخلفية والأمامية للمستشفى وسيارات الأمن المتواجدة أمام المستشفى وأمام المنازل المقابلة للمستشفى.

قال أحمد مرسي، معاون رئيس الحى، أن حملة تطهير وتعقيم المنشآت والشوارع الرئيسية والجانبية المحيطة بمستشفى العجمي العام وهي المستشفى الخاص بعزل مصابي فيروس كورونا، جاءت بالتزامن مع توقيع الكشف الطبى للعاملين بجراج الحي الملاصق للمستشفى.
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)
تطهير ورش قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية للتصدي لكورونا (صور)

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