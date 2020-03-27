الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من الموالح.. وارتفاع الأسعار غير مبرر

قال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الموالح والبصل والثوم بسبب كورونا هي سلوكيات للمواطنين والتجار يجب تغيرها وقت الكوارث، وينبغي عدم منح فرصة لبعض التجار.وأضاف حمودة لـ"الدستور": إننا نعتبر في حالة حرب ويجب أن تختلف السلوكيات وقت الحرب عن السلم، وهناك ما يعرف بأغنياء الحروب وهم التجار الذين يتاجرون بالأزمات ورفع الأسعار، مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الموالح والبصل والثوم وتصدر للخارج، وأنه من المفترض أن يكون هناك ركود في أسواق هذه السلع نتيجة وقف التصدير.واوضح مدير معهد بحو ث البساتين، أن مصر تزرع مساحات كبيرة من الليمون والبرتقال في القليوبية والطريق الصحراوي بالأراضي الجديدة، وكذلك البصل والثوم في محافظات شمال الصعيد والدلتا، وأن مصر لديها ميزة نسبية في الموالح والبصل والثوم وتحتل مركزا متقدما في صادرات الموالح على مستوى العالم.وذكر أن سعر الليمون في أسواق الجملة 7 و8 جنيهات، والبرتقال 5 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، والثوم 6 جنيهات.