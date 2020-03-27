المجر تفرض حظرا لمدة أسبوعين لإبطاء انتشار كورونا

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن حكومته ستفرض حظرا لمدة أسبوعين لإبطاء انتشار وباء فيروس كورونا، الذي من المتوقع أن يبلغ ذروته في البلاد في يونيو أو يوليو المقبلين.وقال أوربان - اليوم الجمعة - "إنه سيسمح للمواطنين بالتسوق أثناء فترة الإغلاق التي تبدأ يوم السبت، على أن تتولى الشرطة تطبيق القيود وستكون لديها سلطة فرض غرامات على المخالفين ".وسجلت المجر 300 إصابة بفيروس كورونا و10 وفيات، لكن أوربان، قال إن العدد الفعلي للإصابات ربما يكون أعلى بكثير.