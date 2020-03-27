الصحة الإيرانية: ارتفاع إصابات كورونا إلى 32322 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 32322 حالة.وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، في نبأ عاجل نقلا عن فضائية "الحدث"، عن ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 32 ألفا و300، وأضافت: "144 وفاة جديدة ترفع الوفيات بكورونا في إيران إلى 2378".وتعتبر إيران من الدول الأكثر تضررًا من تفشى فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقد حظرت السفر بين المدن وسط مخاوف من الموجة الثانية من فيروس كورونا.وقال مسئول إيراني، في مؤتمر صحفي، إن إيران بدأت حظرًا على السفر بين المدن أمس الخميس، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بالفيروس في الدولة الأكثر تضررًا منه.