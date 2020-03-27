تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا فى الضفة الغربية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، بينهم أطفال ليصل إجمالي المصابين إلى 91 حالة.شكت الحكومة الفلسطينية، أمس الخميس، من نقص الأجهزة الصحية، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك معدات فحص العينات.وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن اتصالات تجري مع عدة دول لشراء الأجهزة الصحية لمواجهة الفيروس ومنع تفشيه.وذكر "ملحم" أن النظام الصحي الفلسطيني يعانى من نقص فادح في أجهزة التنفس الاصطناعي قبل وصول الفيروس، فضلًا عن المعدات اللازمة لفحص عينات المشتبه فى إصابتهم بالفيروس ووسائل الوقاية منه.