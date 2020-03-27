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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلي يغلق الطرق بسبب كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إنه سينشر قوات لمساعدة الشرطة في دوريات الشوارع لفرض الإغلاق الذي يرمي لاحتواء فيروس كورونا.

وذكر الجيش في بيان أن حوالى 500 جندي سينضمون إلى وحدات الشرطة اعتبارا من يوم الأحد للمساعدة "في القيام بدوريات وعزل وتأمين مناطق معينة وإغلاق الطرق ومهام مشابهة أخرى".

وأوردت إسرائيل تقارير عن أكثر من 3000 إصابة و10 وفيات جراء الفيروس، وشددت السلطات هذا الاسبوع إغلاقا جزئيا وطلبت من المواطنين البقاء في نطاق 100 متر من منازلهم مع فرض عقوبات على المخالفين.

وطلبت السلطات من السكان البقاء في المنازل كلما أمكن وأغلقت المدارس وكثير من الشركات مما ترتب عليه تسريح أكثر من 500 ألف من العمالة.

وأقامت الشرطة حواجز على الطرقات لتطبيق القيود وتفريق التجمعات.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس في إفادة صحفية هذا الأسبوع قبل الإعلان، إن قوات الجيش لن تكون مسلحة و"ستكون في وضعية تقديم الدعم أو المساندة، لمساعدة الشرطة الإسرائيلية" في ظل
الإجراءات الجديدة.

وقال الجيش إنه سينشر مجموعة من الجنود في كل منطقة من مناطق الشرطة الإسرائيلية الثماني.

وهزت القيود الاقتصاد الإسرائيلي، وتوقع البنك المركزي هذا الأسبوع انكماشا اقتصاديا بنسبة 2.5 في المئة عام 2020، وذلك إذا خفت قيود الإغلاق الجزئي بحلول نهاية أبريل.

وأشار زعيم المعارضة بيني جانتس أمس الخميس، إلى تفشي الوباء لدى التحرك صوب تشكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي خطوة مفاجئة قد تنهي عاما من الجمود السياسي.

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