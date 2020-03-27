الاتحاد الأوروبي يدرس التصدي لنتائج كورونا الاقتصادية

قرّر قادة الاتّحاد الأوروبي بضغط من إيطاليا التي تسجل أكبر عدد ضحايا في العالم بفيروس كورونا المستجد، دراسة تدابير مشتركة أكثر حزما لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي قد يواجهه التكتل بفعل الأزمة، وذلك خلال 15 يوما.وقال القادة - في بيان مشترك أوردته قناة (فرانس 24) اليوم الجمعة - "نحن ندرك تماما خطورة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19، وسنفعل كل ما هو ضروري لمواجهة هذا التحدي بروح من التضامن".وطلب القادة الأوروبيون من مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو "تقديم مقترحات في غضون أسبوعين" لإتاحة "تعزيز الاستجابة عبر تدابير جديدة، في ضوء التطورات".