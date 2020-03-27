حصيلة جديدة: 1036 مصابا بكورونا في روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 1036 حالة.علنت السلطات الروسية، أن أكثر من 145 ألف شخص في البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقالت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين - "إن العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالي بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة حتى الآن".وأضاف البيان، أنه تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا، بما فيها على عينات المسافرين الوافدين من الدول الموبوءة بالفيروس.وكانت روسيا سجلت 840 إصابة بكورونا في 56 من مناطق البلاد، إضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.