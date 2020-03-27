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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش العماني: مستعدون لمواجهة تطورات كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:17 ص
بن حارث النبهاني
بن حارث النبهاني
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أكد رئيس أركان القوات المسلحة العمانية الفريق أحمد بن حارث النبهاني، أن قوات الجيش سخرت كل إمكاناتها لمساندة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الأركان - في تصريحات اليوم الجمعة - إن رئاسة الأركان وزعت خطتها لجميع قيادات أسلحة قوات السلطنة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع للعمل على توفير كل ما يمكن تقديمه من مساعدة للجهات المعنية بالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الجيش العماني على استعداد لتقديم ما يطلب منه لقطاعي الصحة والإغاثة والجانب الأمني، فضلا عما تقوم به الخدمات الطبية للقوات من أدوار متعددة جنبا إلى جنب مع المعنيين بوزارة الصحة سواء في تقديم الخدمات الصحية أو الاستعداد في تفعيل خطط نشر المستشفيات الميدانية حسبما يتطلَبه الموقف.

وأوضح رئيس الأركان أن سلاح الجو العماني على أهبة استعداد للقيام بمهامه الجوية في مثل هذه الظروف، إذ قام بتسيير رحلة إلى الصين لإحضار معدّات وأجهزة طبية بناء على طلب من وزارة الصحة، إلى جانب جهوده في توفير عمليات النقل الجوي المحلي لعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة.

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