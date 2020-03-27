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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية فرنسا: نحاول إعادة 30 ألفا من مواطنينا

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:06 ص
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي
وكالات
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن فرنسا لا تزال تحاول إعادة 30 ألفا من مواطنيها من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وقال لو دريان لراديو أوروبا 1، إن فرنسا أعادت الأسبوع الماضي نحو 100 ألف شخص إلى الوطن.

سجلت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، 3922 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29155، ووصل عدد الوفيات لـ365 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

ومن جانبها، قالت الشركة المشغلة لمطار أورلي بفرنسا في بيان الأربعاء، إن المطار الواقع جنوبي العاصمة باريس، والذي يستخدم في الأساس للرحلات القصيرة سيغلق اعتبارا من 31 مارس وحتى إشعار آخر بسبب عدوى فيروس كورونا.

وتراجعت حركة السفر في المطار 92% يوم الثلاثاء مقارنة بنفس اليوم العام الماضي، وكانت نسبة التراجع 89% في مطار شارل ديجول الدولي بالعاصمة الفرنسية.

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