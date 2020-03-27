صعود الأسهم الأسيوية بعد مكاسب قوية في بورصة وول ستريت

سجلت الأسهم الأسيوية ارتفاعا في تعاملات اليوم الجمعة، في أعقاب مكاسب قوية في بورصة وول ستريت، في حين انخفضت الأسهم الأسترالية بشكل حاد.وارتفع مؤشر نيكي القياسي 225، بواقع 724،83 نقطة، أو 3،88 في المئة، ليغلق عند 19389،43 بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 60،17 نقطة، أو4،3 في المئة، ليغلق عند 1459،49 نقطة.وارتفع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية 1،2 بالمئة، ومؤشر "هانج سينج" في هونج كونج قفز 1،05 بالمئة وارتفع مؤشر "شنجهاي" المركب 0،95.وأنهى مؤشر "اس آند بي إيه إس اكس 200" في أستراليا جلسة التعاملات على انخفاض 5،3 في المئة بعد ارتفاع بواقع 5،54 في المئة أمس الخميس.وأغلق مؤشر "أول اورديناريز" الأوسع نطاقا عند 5،08.وسجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا أمس الخميس لليوم الثالث على التوالي، رغم صدور تقرير كشف عن ارتفاع قياسي في معدلات البطالة.وارتفع مؤشر "داو جونز " الصناعي 6،38 في المئة ومؤشر "اس آند بي 500" بواقع 6،24 بالمئة.