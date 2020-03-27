النجار يتابع أعمال الطرق بقطاعات أكتوبر الجديدة

أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة على ضرورة مواصلة الأعمال الإنشائية والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.وأفاد رئيس الجهاز -في بيان له اليوم- قام مسئولي إدارات الطرق والإسكان والكهرباء بالمرور على مواقع المشروعات لمباشرة الأعمال والمتابعة الدورية لها.وأوضح أنه جارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت بشارع 6 بقطاع "ج" بالإضافة إلى أعمال المرافق والاتصالات بقطاع "د"، وتم صب سقف المبنى الاجتماعي لمركز شباب قطاع "د".وأضاف أنه يجرى استكمال أعمال الطرق والاتصالات بمشروع "سكن مصر" لافتا إلى أنه يتم خلال فترة الأعمال الإنشائية والهندسية تعقيم وتطهير جميع العاملين بالمواقع حرصا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.