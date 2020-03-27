توفير طن كحول ومستلزمات طبية لمستشفى الحميات في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إن المحافظة بقيادة اللواء عادل الغضبان وفرت طن كحول والعديد من المستلزمات الوقائية لمستشفى حميات بورسعيد.ووجه "أبو هاشم" الشكر، في بيان إعلامي، لمحافظ بورسعيد، على دعمه الكامل للقطاع الصحي بصفة خاصة منذ بدء التعامل مع ملف فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حثه لكافة القطاعات الأخرى بالمحافظة للعمل بهذا الملف جنبا إلى جنب مع مديرية الشئون الصحية، وتسخيره كافة إمكانيات المحافظة للحد من انتشار الفيروس.في سياق متصل، تفقد مدير الصحة مستشفى الحميات، واطلع على سير العمل بقسم الطوارئ، وأقسام العزل، والمعمل المركزي بالمستشفى، ووحدة PCR التي تقوم بإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد.