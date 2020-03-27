ربة منزل تتخلص من زوجها بالسم فى المرج

شهدت منطقة الخصوص بالمرج القديمة، واقعة قتل مريبة، حيث قامت ربة منزل بالتخلص من زوجها بوضع له السم فى الطعام للتخلص منه بعد خلافات عائلية نشبت بينهما.واعترفت المتهمة بارتكابها جريمة قتل المجنى عليه، بسبب تعديه عليها بالضرب ومشاجرات كثيرة بينهما لا تنتهى.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص يفيد بقيام سيدة بالتخلص من زوجها بوضع له السم فى الطعام بسبب خلافات عائلية ومشاجرات نشبت بينهما.وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم اقتيادها لقسم شرطة الخصوص وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.