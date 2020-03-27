نرمين الفقى بإطلالة جذابة على إنستجرام (صورة)

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت نرمين الفقي بإطلالة جذابة، معتمدة على تسريحة شعر بسيطة، ومكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة نيرمين الفقي، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقى وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.