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محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكي يرتفع ويحقق أكبر مكسب أسبوعي على الإطلاق

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:57 ص
مؤشر نيكي
مؤشر نيكي
وكالات
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ارتفع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة وحقق أكبر مكسب أسبوعي على الإطلاق إذ دشن صانعو السياسات في أنحاء العالم حزمة من مساعي التحفيز للحد من الضرر الاقتصادي لفيروس كورونا.

وصعد المؤشر نيكي 3.9 بالمئة إلى 19389.43 نقطة، ليعوض معظم خسائره البالغة 4.5 بالمئة التي تكبدها أمس الخميس، وقفز المؤشر ما يزيد عن 200 نقطة في الدقيقة الأخيرة من التداولات بفعل عمليات شراء من جانب المستثمرين الخاملين لإعادة استثمار توزيعات أرباح متوقعة.

وفي الأسبوع، صعد المؤشر 17.1 بالمئة، لكنه لا زال منخفضا 18 بالمئة منذ بداية العام عقب الانتشار الضخم للفيروس والذي أطلق أزمة اقتصادية عالمية وتراجعا في الأسواق المالية.

ويقول مسؤولون حكوميون ومشرعون إن من المتوقع أن يأمر رئيس الوزراء شينزو آبي مجلس وزرائه بوضع حزمة اقتصادية بإنفاق قيمته 135 مليار دولار أو أكثر.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت نحو ستة بالمئة أمس الخميس إذ جاءت البيانات القياسية الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية أقل من أسوأ توقعات المستثمرين وظل التركيز على حزمةتحفيز اقتصادي غير مسبوقة قيمتها تريليوني دولار.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.3 بالمئة إلى 1459.49 نقطة بدعم أيضا من مشتريات ضخمة من جانب مستثمرين خاملين.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء مؤشر واحد، فيما كان القطاعان الأكثر دفاعية وهما الكهرباء والغاز والأدوية من بين أفضل ثلاث قطاعات أداء.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وقفز سهم طوكيو إلكترون 5.1 بالمئة وارتفع سهم شين-إيتسو كيميكال 6.1 بالمئة بعد أن توقعت ميكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة الرقائق إيرادات للربع الحالي تفوق تقديرات المحللين.

وأضاف سهم مجموعة سوفت بنك 2.9 بالمئة بعد يوم من الهبوط 9.4 بالمئة بفعل خفض موديز لتصنيف الشركة.

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