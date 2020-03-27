أنجيلينا جولي تتبرع بمليون دولار للأطفال المتضريين من كورونا

في خطوة ليست الأولى بحياة النجمة أنجلينا جولي، الخاصة بالدعم المعنوي والمادي وتقديم التبرعات والمعونات للأطفال حول العالم أو حالات المجاعة في بعض البلدان، انضمت جولي إلى نجوم آخرين تبرعوا لتقديم الدعم إلى الحالات المتضررة من انتشار فيروس كورونا.حيث تبرعت بمليون دولار أمريكي، لإحدى المؤسسات التي تعمل على مد الأطفال المتضررين من تفشي وباء كورونا المستجد، خاصة الذين يعتمدون على الوجبات المدرسية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.ووفقا لما نقلته الصحيفة، فإن منظمة "No Kid Hungry" دفعت نحو 2 مليون دولار في 30 ولاية لإطعام الأطفال ذوي الدخل المنخفض وأسرهم.وقالت جولي في بيان لها إن "هناك أكثر من مليار طفل خارج المدرسة حول العالم خلال الوقت الراهن، وذلك بسبب إغلاق المدارس جراء انتشار الوباء"، وفقا لما نقلته العربية نت.وأضافت جولي أن الأطفال هؤلاء كانوا يعتمدون على المدارس للحصول على ما يكفيهم من غذاء، بما في ذلك 22 مليون طفل في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وختمت بالقول "نحن نحاول العثور عليهم".وكان النجم رايان رينلدوز وزوجته الممثلة بلاك ليفلىي، تبرعا بمبلغ مليون دولار لاثنتين من منظمات الغذاء، وذلك لمساعدة بعض السكان الأكثر تضررا من وباء فيروس كورونا.