«هواوي» تطلق هواتف ذكية جديدة بخدمات بديلة لجوجل

أطلقت شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا هواتفها الذكية من طراز P40، والتي تم تزويدها بخدمات بديلة لجوجل.وقال الرئيس التنفيذي لأعمال المستهلكين في هواوي "يو تشنغ دونغ" – في تصريح اليوم خلال حدث إطلاق الهواتف الجديدة عبر الإنترنت- إن الهواتف الذكية الجديدة من طراز P40 وP40 Pro و+P40 Pro بنظام تطبيقات مطور ذاتيا.وأضاف أنه نظرا للقيود التي تحول دون استخدام أجهزة هواوي خدمات جوجل، فقد طورت هواوي البديل الخاص بها.وأشار إلى أن الأجهزة الجديدة بها ثلاث كاميرات على هاتف P40، وأربع كاميرات على هاتف P40 Pro وخمس كاميرات على هاتف +P40 Pro، ويتم تشغيل الهواتف الذكية بواسطة مجموعة شرائح كايرين 990 للجيل الخامس (Kirin 990 5G).وكانت هواوي أطلقت في فبراير الماضي الجيل الثاني من الهاتف الذكي القابل للطي، Mate Xs، خلال حدث عبر الإنترنت.