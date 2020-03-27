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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:53 ص
اللحوم
اللحوم
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا في الأسواق المصرية.

وقال هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين، بالغرف التجارية، إن هناك وفرة من المنتجات في الأسواق ولكن هذه الزيادة بسبب التكدس على السلع والطلب الكبير.

وناشد المواطنين عدم التكالب علي السلع، لعدم حدوث نقص، لافتا إلى أن هناك كميات تكفي لمدة ستة أشهر.

وأضاف عبد الباسط، لـ"الدستور"، أن أسعار اللحوم كانت سجلت انخفاضا بنسبة تقترب من الـ10 %، بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الإنتاج.

وأوضح عضو شعبة القصابين، أن اللحوم الكندوز تراوحت بين ١٣٠ جنيها حتى ١٥٠ جنيها، وسجل اللحم المفروم من 100- 130 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار السجق 110- 125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.

ولفت إلى أن أسعار البرجر البلدى بين 100- 120 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من ١٢٠ حتى ١٥٠ جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو اللحوم الجملى يبدأ من ١١٠ حتي ١٣٠ جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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