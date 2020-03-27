العراق يطلب من شركات النفط الأجنبية خفض الميزانيات 30%

قال مسؤول عراقي كبير بقطاع النفط، اليوم الجمعة، إن بلاده طلبت من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانياتها بنسبة 30 بالمئة بسبب التراجع الكبير في أسعار الخام، لكنه قال إن التخفيضات يجب ألا تؤثر على الإنتاج.وقال مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية: "تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية 30 بالمئة، لم نتخذ قرارا بعد".وأفاد خطاب، بأن إكسون موبيل في العراق، وهي المطور الرئيسي لحقول غرب القرنة-1 النفطي في جنوب العراق، طلبت أيضا من جميع مورديها خفض التكاليف.