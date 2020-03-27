استمرار تعقيم المواصلات العامة بدمياط

تابع المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضح رئيس الجهاز- في بيان له اليوم- أن إدارة التنمية بالجهاز قامت بتنفيذ حملة استهدفت تطهير وتعقيم الشوارع والمواقف ووسائل المواصلات العامة وبعض المؤسسات والمباني بالمدينة.ووجه باستكمال تنفيذ أعمال تطهير المباني الخدمية ومركز التكنولوجية أثناء فترت تعليقها وفق الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا، ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ كل القرارات التى تم اتخاذها مؤخرًا حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.