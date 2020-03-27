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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«سوني» تتوقع أن يغير كورونا التوقعات بشأن الأرباح

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:45 ص
سوني
سوني
وكالات
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أعلنت شركة سوني كورب اليابانية للإلكترونيات اليوم الجمعة، أن الأوضاع المقترنة بتفشي فيروس كورونا المستجد ربما تؤدي إلى تغيير توقعات الشركة بشأن حجم الأرباح، وقد ترغمها على تأجيل إعلان نتائجها الذي كان مقررا الشهر المقبل.

وذكرت الشركة، أنه سيكون من الصعب إعلان النتائج في الموعد المقرر، بسبب حالة الغموض الناجمة عن تفشي الفيروس.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سوني كانت استفادت من زيادة الطلب على وحدات استشعار الصورة التي تنتجها وتغذي كاميرات الهواتف المحمولة، ولكن انتاج ومبيعات هذه الوحدات أضيرت خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت سوني أعلنت في الرابع من فبراير الماضي، أن أرباحها التشغيلية سوف تصل على الأرجح إلى 880 مليار ين (8.1 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 آذارمارس مقابل توقعات سابقة في أكتوبر بأن تصل الأرباح إلى 840 مليار ين.

وانخفضت أسهم سوني بنسبة 10 بالمئة خلال العام الجاري.

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