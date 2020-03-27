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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

83 ألف إصابة.. وباء كورونا يجتاح أمريكا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:42 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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يواصل وباء فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في آسيا في ديسمبر وتفشى بقوة في أوروبا، انتشاره السريع وعلى نطاق واسع في الولايات المتحدة التي أصبحت أول بلد في العالم من حيث عدد الإصابات، في وقت يخصص قادة القوى الكبرى مبالغ هائلة لإنقاذ الاقتصاد المتضرر بسبب الفيروس، من الغرق.

ويضاف إلى برامج الإنقاذ التي أطلقتها دول عدة على المستوى الوطني، ما أعلنه قادة بلدان مجموعة العشرين الخميس خلال قمتهم التي عقدت بالفيديو برئاسة السعودية.

وقد وعدوا بضخ خمسة آلاف مليار دولار لدعم الاقتصاد العالمي المهدد بالوباء.

وأدى وباء "كوفيد-19" الذي أصيب به نصف مليون شخص وتوفي أكثر من 23 ألفا به منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، إلى توقف النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية وأجبر ثلاثة مليارات نسمة في العالم على البقاء في بيوتهم.

وما زالت أوروبا مركز المرض بعدما تم تشخيص نحو 275 ألف إصابة رسميا فيها حسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس، لكن الولايات المتحدة في طريقها على ما يبدو لتجاوز القارة العجوز.

وقد أصبحت الولايات المتحدة، أمس الخميس، على رأس الدول المتضررة من الفيروس بعد تسجيل أكثر من 83 ألف إصابة فيها، أي أكثر من عدد الإصابات في الصين (81 ألفا) حيث ظهر المرض، ومن إيطاليا (80 ألف إصابة).

وفي الوفيات، تأتي إيطاليا في الطليعة (أكثر من ثمانية آلاف) تليها إسبانيا (أكثر من أربعة آلاف) والصين (3287).

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة 1201 حتى مساء الخميس وتحتل المرتبة السادسة بعد إيران وفرنسا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس الجمعة، بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنهما يستعدان لإطلاق "مبادرة جديدة مهمة" لمواجهة الوباء.

وكتب ماكرون في تغريدة أنه أجرى "محادثة جيدة" مع ترامب، موضحا أنه "في مواجهة الأزمة نستعد في الأيام المقبلة لمبادرة جديدة مهمة" بدون أن يضيف أي تفاصيل.

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