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محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول عسكري بريطاني: نقف صفا واحدا مع قبرص في الحرب ضد كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:41 ص
كورونا
كورونا
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أكد مدير إدارة القواعد البريطانية في قبرص الجنرال روب تومسون، أن بلاده تقف صفًا واحدًا مع جمهورية قبرص في حربها ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار تومسون (في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الجمعة)، إلى أن القواعد البريطانية في قبرص تقوم بتنفيذ نفس التدابير التي اتخذتها نيقوسيا في محاربة كورونا.

وشكر تومسون أيضًا جميع القبارصة العاملين في القواعد والذي يصل عددهم إلى حوالي ألف شخص على عملهم "المذهل"، وأشار إلى أن الأشخاص المضطرين إلى البقاء في المنزل لرعاية أطفالهم أو أنهم ينتمون إلى الفئات الضعيفة ولا يمكنهم العمل سيظلون يحصلون على رواتبهم بالكامل، وسيكونون قادرين على العودة إلى عملهم عند انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن الاجراءات الجديدة التي تمنع التجوال إلا للضرورة التي تم تطبيقها منذ يوم الثلاثاء الماضي في قبرص، تطبق على جميع العسكريين والمدنيين وافراد الاسر والاشخاص الذين يعيشون في القواعد البريطانية.

وقال:" يجب أن تكون التدابير متماشية مع جمهورية قبرص حتى نوفر أفضل حماية ممكنة لشعب هذه الجزيرة. نحن بحاجة للقيام بذلك معًا".

وأضاف تومسون: "أن القواعد البريطانية على اتصال مستمر مع جمهورية قبرص ووزارتي الخارجية والصحة لاطلاع بعضنا البعض على التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، فنحن نتبادل المعلومات ونتحلى بالشفافية فيما نقوم به".

وتابع: "أنه يوجد حاليًا ثلاث حالات مؤكد إصابتها بفيروس كورونا في القواعد البريطانية، شخصان عسكريان عضوان في سلاح الجو الملكي وواحد من أحد أفراد الأسر. فيما تم تأكيد الحالتين في 15 مارس الجاري، وأنه تم حتى الآن إجراء اختبارات على 146 حالة كانت نتائجها سلبية، في حين أننا ما زلنا بانتظار نتائج تحاليل 129 حالة".

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