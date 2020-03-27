الحماية المدنية بأسوان تعقم الشوارع الرئيسية

أجرت قوات إدارة الحماية المدنية، اليوم الجمعة، أعمال تعقيم وتطهير الشوارع الرئيسية لمدينة أسوان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية.وكانت شوارع أسوان، شهدت حالة من الهدوء التام بعد الساعة السابعة مساءً المقررة للحظر، حيث استقرت الأجواء داخل المدينة، وكانت الشوارع فارغة من السكان.وذلك ضمن إجراءات الاحترازية التى قررتها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والحفاظ على أرواح المواطنين.كما كثفت قوات أمن أسوان، ودوريات المرور تواجدها بالشوارع المختلفة، للمتابعة وتطبيق قرار حظر التجوال.