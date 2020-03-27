مدير أمراض الصحة: كورونا ينتشر بالاختلاط المباشر (فيديو)

قال الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة مركز أمراض الصدر بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا ينتشر بالاختلاط المباشر بين المصابين والمتعافين، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة المصرية عملت على تقليل فترة التواصل والاختلاط.وأوضح وجدى أمين، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه من ضمن تلك الإجراءات المهمة للحكومة هو منع الشيشة فى القهاوي، لأنها كانت واحدة من أسباب نشر الفيروس في الدولة، مناشدًا المواطنين الالتزام في المنزل خلال تلك الفترة، مؤكدًا أنه حتى لو ظهرت الأعراض على أي شخص عليه أن يقوم بالاتصال بوزارة الصحة ويتم عمل التحاليل اللازمة له.وأشار مدير عام إدارة مركز أمراض الصدر بوزارة الصحة، إلى أن الأسس العلمية تعتمد على تعريف حالة بشخص يشتبه بوجود أعراض كورونا ويتم عزله ويبدأ العلاج والنتيجة تحدد سواء سلبية أو إيجابية طبقًا للوائح التي تحكم دول العالم كلها.