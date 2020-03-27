إسرائيل تسجل حالتي وفاة بكورونا.. والإجمالي 10

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 10، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 3035 حالة.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة الجديدة إلى 8 وفيات و2666 إصابة.وأوضحت الصحة الإسرائيلية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أمس الخميس، أن حالة 2483 من مجمل الإصابات طفيفة، و68 متوسطة و39 خطيرة، بينما تماثل 68 مصابا للشفاء، مشيرة إلى أن 432 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما يخضع 1261 مصابا للعلاج المنزلي، وتم توزيع 325 مصابا على الفنادق التي أُعدت لاستقبال مصابي كورونا.